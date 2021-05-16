«Зенит» объявил о двух значимых кадровых потерях перед серией с ЦСКА

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный рассказал, что в ходе полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с ЦСКА команда по-прежнему не сможет рассчитывать на капитана Матеуша Понитку и одного из лидеров коллектива Артураса Гудайтиса.

«Мы по-прежнему испытываем кадровые потери. Понитка и Гудайтис не примут участия в этой серии, и это существенно осложняет ситуацию против такой команды, как ЦСКА», — приводит слова Церковного «Известия».

Напомним, что в четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ «Зенит», невзирая на кадровые потери, легко расправился с пермской «Пармой» (2-0). Что касается ЦСКА, армейцы в четвертьфинале лишь в трёх матчах сумели выиграть серию с «Нижним Новгородом» (2-1).