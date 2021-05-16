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Чемпионат Израиля доиграют в нестандартном формате из-за конфликта с Палестиной

Чемпионат Израиля доиграют в нестандартном формате из-за конфликта с Палестиной
Баскетбол / Евролига 0

Руководство израильской Winner League приняло решение доиграть сезон в нестандартном формате. В Израиле пошли на такой шаг в связи с ростом эскалации арабо-израильского конфликта.

В случае если в ближайшие дни обстрелы израильских городов со стороны Палестины не прекратятся, сезон будет доигран в своеобразном пузыре, сообщает Eurohoops. Вероятнее всего матчи пройдут в Эйлате.

Кроме того, боссы лиги разрешили командам заменить легионеров, которые приняли решение покинуть страну из-за вооружённого конфликта. На сегодняшний день из Израиля уже уехали Джереми Парго, Дэррил Монро, Малкольм Хилл и другие.

Элитный дивизион в нынешнем сезоне покинет лишь одна команда. Напомним, что конфликт между Израилем и Палестиной обострился после столкновений в Иерусалиме. В Израиле заявили, что готовы провести наземную операцию в Секторе Газа.

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