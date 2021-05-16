Найджел Уильямс-Госс: должны подойти к матчам с УНИКСом в своих лучших кондициях

Защитник «Локомотив-Кубань» Найджел Уильям-Госс поделился ожиданиями от полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с УНИКСом.
«Горжусь командой и тем, как мы провели серию с «Химками». Несмотря на то, что мы проиграли первые половины в обоих матчах, смогли показать характер, возвращались и выигрывали. Победа над такой командой была очень важна для нас. В нужные моменты мы сумели хорошо сыграть в защите и не позволили лидерам соперника показать свою лучшую игру.
В серии с УНИКСом нам нужно продолжать играть в свой баскетбол. Мы улучшаем свою игру, делаем работу над ошибками, поэтому должны подойти к этим матчам в своих лучших кондициях. УНИКС — очень серьёзный соперник, мы провели с ними уже немало матчей в этом сезоне, в частности, хорошую серию в Еврокубке. Им тогда удалось победить и пройти дальше, но я думаю, что мы сделали нужные выводы и сумеем в этот раз показать себя с лучшей стороны", — приводит слова американца официальный сайт железнодорожников.
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