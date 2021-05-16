Димитрис Итудис: приключился этот досадный инцидент с Лундбергом. Он не сможет помочь ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от первого матча полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Зенитом», сообщив, что защитник Габриэль Лундберг не сможет помочь армейцам. Напомним, в ходе третьего матча с «Нижним Новгородом» игроку стало плохо, после чего он был госпитализирован.

«Этот сезон не перестаёт нас удивлять. Теперь у нас приключился этот досадный инцидент с Иффе. Ему лучше, но он госпитализирован и не сможет нам помочь.



Но мы готовы к борьбе. Похоже, команда под слишком большим стрессом, очевидно, что плохо бросаем. Несём на плечах тяжёлую ношу. Пытаемся над этим работать. У нас есть игроки, которые готовы к этой ситуации, у них огромный опыт, они хотят лучшего для клуба.



Едем туда, чтобы побороться с отличным клубом. «Зенит» в этом году доказал, что у него хорошая команда, они с самого начала сезона возглавляют Лигу ВТБ, они довели серию плей-офф с «Барселоной» до пяти матчей. Так что наверняка это будет бой», — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.