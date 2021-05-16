Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Нью-Йорк» обыграл «Бостон» и узнал соперника в плей-офф, «Вашингтон» улучшил номер посева

«Нью-Йорк» обыграл «Бостон» и узнал соперника в плей-офф, «Вашингтон» улучшил номер посева
Баскетбол / НБА 0

В регулярном чемпионате НБА завершилось несколько ранних матчей игрового дня. «Нью-Йорк Никс» на домашней арене переиграл «Бостон Селтикс» со счётом 96:92. Это был последний матч «Никс» в регулярном чемпионате. Команда заняла четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции и в плей-офф встретится с «Атлантой Хоукс».

НБА - регулярный чемпионат
16 мая 2021, воскресенье. 20:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
96 : 92
Бостон Селтикс
Бостон
Нью-Йорк Никс: Барретт - 22, Рэндл - 20, Бёркс - 17, Баллок - 16, Роуз - 7, Топпин - 6, Гибсон - 4, Куикли - 2, Ноэль - 2, Vildoza, Нокс, Нтиликина, Пелле, Пинсон, Пэйтон, Робинсон, Харпер
Бостон Селтикс: Паркер - 18, Уотерс - 17, Лэнгфорд - 14, Уильямс - 13, Эдвардс - 10, Притчард - 6, Оджелей - 5, Корнет - 4, Фалль - 3, Несмит - 2, Браун, Смарт, Тейтум, Томпсон, Уильямс, Уокер, Фурнье

«Вашингтон Уизардс» на домашней арене в упорном противостоянии обыграл «Шарлотт Хорнетс» — 115:110. Благодаря этому команда из столицы взобралась на восьмое место и улучшила номер посева на турнир плей-ин. За право поучаствовать в плей-офф «Уизардс» сразятся с «Бостоном».

НБА - регулярный чемпионат
16 мая 2021, воскресенье. 20:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
115 : 110
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Вашингтон Уизардс: Бил - 25, Уэстбрук - 23, Лопес - 18, Хатимура - 16, Смит - 14, Дав. Бертанс - 11, Гэффорд - 8, Авдия, Бонга, Брайант, Гилл, Лень, Мэтьюз, Нето, Уинстон, Хатчинсон
Шарлотт Хорнетс: Розир - 22, Болл - 19, Бриджес - 17, Грэм - 15, Макдэниелс - 13, Вашингтон - 11, Зеллер - 11, Бийомбо - 2, Дарлинг, Кэри, Мартин, Мартин, Монк, Риллер, Ричардс, Уонамэйкер, Хэйворд

В ещё одном матче дня «Индиана Пэйсерс» на выезде уверенно переиграла «Торонто Рэпторс» — 125:113.

НБА - регулярный чемпионат
16 мая 2021, воскресенье. 20:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
113 : 125
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Торонто Рэпторс: Флинн - 27, Джонсон - 24, Бембри - 23, Берч - 18, Бэйнс - 14, Gillespie - 7, Ануноби, Буше, Ванвлит, Ватанабэ, Лоури, Сиакам, Трент-мл., Уотсон, Харрис, Худ
Индиана Пэйсерс: Бриссетт - 31, Сабонис - 25, Макдермотт - 20, ЛеВерт - 13, Мартин - 13, Макконнелл - 12, Холидэй - 7, Битадзе - 4, Brimah, Брогдон, Лэмб, Самнер, Стэнли, Сэмпсон, Тёрнер, Уоррен, Холидей

В НБА в ночь с 16 на 17 мая пройдут последние матчи сезона в регулярном чемпионате.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021