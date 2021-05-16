«Нью-Йорк» обыграл «Бостон» и узнал соперника в плей-офф, «Вашингтон» улучшил номер посева

В регулярном чемпионате НБА завершилось несколько ранних матчей игрового дня. «Нью-Йорк Никс» на домашней арене переиграл «Бостон Селтикс» со счётом 96:92. Это был последний матч «Никс» в регулярном чемпионате. Команда заняла четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции и в плей-офф встретится с «Атлантой Хоукс».

«Вашингтон Уизардс» на домашней арене в упорном противостоянии обыграл «Шарлотт Хорнетс» — 115:110. Благодаря этому команда из столицы взобралась на восьмое место и улучшила номер посева на турнир плей-ин. За право поучаствовать в плей-офф «Уизардс» сразятся с «Бостоном».

В ещё одном матче дня «Индиана Пэйсерс» на выезде уверенно переиграла «Торонто Рэпторс» — 125:113.

В НБА в ночь с 16 на 17 мая пройдут последние матчи сезона в регулярном чемпионате.