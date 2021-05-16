Стефен Карри стал лучшим скорером НБА и повторил уникальное достижение Майкла Джордана

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри завершил регулярный чемпионат НБА сезона-2020/2021 на первом месте по количеству набранных очков в среднем за игру.



Чтобы выиграть гонку за звание лучшего скорера НБА у защитника «Вашингтон Уизардс» Брэдли Била, Карри нужно было набрать всего три очка в последнем матче регулярки с «Мемфис Гриззлис». Карри набрал девять очков уже в первой четверти матча. Результативность Карри в сезоне составляет 31,8 очка в среднем за игру. Бил завершил чемпионат с показателем 31,3 очка и занял второе место.



33-летний Карри выиграл звание лучшего скорера сезона во второй раз за карьеру. Карри и Майкл Джордан – единственные в истории НБА баскетболисты, завоевавшие титул лучшего бомбардира в возрасте 33 и более лет.

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