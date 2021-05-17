«Уорриорз» благодаря 46 очкам Карри одолели «Мемфис», «Гриззлиз» узнал соперника в плей-ин

В Сан-Франциско (штат Калифорния, США) на арене «Чейз-Центр» завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Мемфис Гриззлиз».

Первая четверть прошла почти в равной борьбе. «Уорриорз» завершили её в статусе лидеров — 30:29. К большому перерыву хозяева увеличили преимущество до 6 очков — 55:49. В третьем игровом отрезке преимущество подопечных Керра стало двузначным — 86:69. В заключительной четверти «Мемфис» немного сократил отставание, но «Голден Стэйт» удержал победу — 113:101.

Самым результативным в составе победителей стал Стефен Карри, набравший 46 очков, а также собравший 7 подборов и совершивший 9 передач. У «Мемфиса» мощный дабл-дабл из 29 очков и 16 подборов на счету Йонаса Валанчюнаса.

«Мемфис» по итогам регулярного сезона занял 9-е место в таблице и в турнире плей-ин сыграет с " Сан-Антонио Спёрс". «Голден Стэйт» стал восьмым и в плей-ин сыграет против «Лос-Анджелес Лейкерс» или «Портленд Трэйл Блэйзерс».