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«Лейкерс» попали в плей-ин на «Голден Стэйт», «Юта» выиграла Западную конференцию

«Лейкерс» попали в плей-ин на «Голден Стэйт», «Юта» выиграла Западную конференцию
Баскетбол / НБА 0

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча прошла в Нью-Орлеане на стадионе «Смути Кинг-центр» и завершилась победой гостей со счётом 110:98.

Самым результативным в составе победителей стал Леброн Джеймс, который записал в свой актив 25 очков. Андре Драммонд оформил дабл-дабл из 13 очков и 13 подборов. Самым результативным в составе «Пеликанс» стал Вилли Эрнангомес, который оформил дабл-дабл из 19 очков и 11 подборов.

Таким образом, «Лейкерс» в плей-инн встретится с «Голден Стэйт Уорриорз». Победителем Западной конференции стала «Юта Джаз».

Результаты других матчей:

«Детройт Пистонс» — «Майами Хит» — 107:120
«Чикаго Буллз» — «Милуоки Бакс» — 118:112
«Оклахома-Сити Тандер» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 117:112
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Денвер Наггетс» — 132:116
«Сакраменто Кингз» — «Юта Джаз» — 99:121
«Миннесота Тимбервулвз» — Даллас Маверикс» — 136:121.

НБА - регулярный чемпионат
17 мая 2021, понедельник. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
98 : 110
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Нью-Орлеан Пеликанс: Эрнангомес - 19, Маршалл - 18, Александер-Уолкер - 14, Бледсо - 13, Льюис - 12, Хэйс - 10, Джонсон - 8, Габриэль - 4, Louzada Silva, Адамс, Болл, Ивунду, Ингрэм, Нанналли, Уильямсон, Харт
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 25, Дэвис - 14, Драммонд - 13, Шрёдер - 12, Колдуэлл-Поуп - 10, Карузо - 9, Кузма - 8, Мэттьюз - 8, Хортон-Такер - 6, Марк Газоль - 3, Маккинни - 2, Адетокунбо, Дадли, Кейкок, Маклемор, Моррис, Харрелл
НБА - регулярный чемпионат
17 мая 2021, понедельник. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
107 : 120
Майами Хит
Майами
Детройт Пистонс: Бей - 22, Джексон - 17, Диалло - 15, Джозеф - 14, Кук - 12, Ли - 10, Хейз - 10, Окафор - 7, Грант, Джексон, Думбуйа, Макгрудер, Пламли, Сирвидис, Смит, Стюарт, Эллингтон
Майами Хит: Ачиува - 23, Бьелица - 21, Страс - 20, Окпала - 17, Хироу - 16, Винсент - 15, Робинсон - 8, Адебайо, Ариза, Батлер, Горан Драгич, Дедмон, Игуодала, Нанн, Оладипо, Хаслем
НБА - регулярный чемпионат
17 мая 2021, понедельник. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
118 : 112
Милуоки Бакс
Милуоки
Чикаго Буллз: Янг - 20, Уайт - 19, Маркканен - 17, Арчидиаконоу - 14, Дотсон - 11, Уильямс - 11, Валентайн - 8, Темпл - 7, Грин - 6, Фелисио - 5, Амину, Браун, Вучевич, Лавин, Мокока, Саторански, Тайс
Милуоки Бакс: Нвора - 34, Тиг - 23, Bryant - 16, Коннотон - 15, Дьяките - 13, Джексон - 9, Меррилл - 2, Toupane, Адетокунбо, Адетокунбо, Дивинченцо, Лопес, Миддлтон, Портис, Такер, Форбс, Холидэй
НБА - регулярный чемпионат
17 мая 2021, понедельник. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
117 : 112
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Оклахома-Сити Тандер: Покушевски - 29, Холл - 25, Браун - 24, Роби - 10, Брэдли - 8, Браун - 7, Deck - 6, Оар - 5, Маледон - 3, Базли, Гилджес-Александер, Джером, Дорт, Михайлюк, Мускала, Уильямс, Хорфорд
Лос-Анджелес Клипперс: Мэнн - 19, Скрабб - 14, Феррелл - 14, Кеннард - 13, Отуру - 13, Ибака - 12, Беверли - 11, Паттерсон - 10, Джексон - 6, Батюм, Джордж, Зубац, Казинс, Коффи, Леонард, Моррис, Рондо
НБА - регулярный чемпионат
17 мая 2021, понедельник. 04:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
132 : 116
Денвер Наггетс
Денвер
Портленд Трэйл Блэйзерс: Макколлум - 24, Лиллард - 22, Нуркич - 20, Пауэлл - 19, Кантер - 14, Саймонс - 10, Энтони - 10, Литтл - 4, Ковингтон - 3, Джайлс - 2, Джонс - 2, Эллеби - 2, Блевинс, Коллинс, Лиф, Холлис-Джефферсон
Денвер Наггетс: Ховард - 23, Йокич - 21, Миллсэп - 12, Грин - 11, Макги - 9, Портер - 9, Моррис - 8, Ннаджи - 6, Риверс - 4, Чанчар - 4, Бол - 3, Гордон - 2, Кампаццо - 2, Харрисон - 2, Бартон, Дозьер, Маррей
НБА - регулярный чемпионат
17 мая 2021, понедельник. 04:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
99 : 121
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Сакраменто Кингз: Дэвис - 20, Джонс - 19, Хилд - 13, Кинг - 12, Рэмси - 12, Мету - 8, Райт - 7, Гай - 6, Вудард - 2, Багли III, Барнс, Джеймс, Уайтсайд, Фокс, Халибёртон, Харклесс, Холмс
Юта Джаз: Кларксон - 33, Богданович - 18, Гобер - 13, Конли - 11, Инглс - 10, Ньянг - 10, Фэйворс - 10, О'Нил - 9, Азубуике - 4, Они - 3, Брэнтли, Ильясова, Митчелл, Морган, Томас, Форрест, Хьюз
НБА - регулярный чемпионат
17 мая 2021, понедельник. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
136 : 121
Даллас Маверикс
Даллас
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 30, Расселл - 23, Таунс - 23, Макдэниелс - 19, Рид - 17, Вандербилт - 7, Маклафлин - 7, Окоги - 6, Рубио - 2, Эрнангомес - 2, Бисли, Дэвис, Калвер, Лейман, Ноуэлл
Даллас Маверикс: Дончич - 18, Порзингис - 18, Брансон - 15, Финни-Смит - 15, Хардуэй-младший - 15, Ричардсон - 11, Мелли - 10, Грин - 8, Пауэлл - 6, Марьянович - 3, Бёрк - 2, Бей, Клебер , Коли-Стайн, Редик, Терри, Хинтон
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