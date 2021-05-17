«Лейкерс» попали в плей-ин на «Голден Стэйт», «Юта» выиграла Западную конференцию

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча прошла в Нью-Орлеане на стадионе «Смути Кинг-центр» и завершилась победой гостей со счётом 110:98.
Самым результативным в составе победителей стал Леброн Джеймс, который записал в свой актив 25 очков. Андре Драммонд оформил дабл-дабл из 13 очков и 13 подборов. Самым результативным в составе «Пеликанс» стал Вилли Эрнангомес, который оформил дабл-дабл из 19 очков и 11 подборов.
Таким образом, «Лейкерс» в плей-инн встретится с «Голден Стэйт Уорриорз». Победителем Западной конференции стала «Юта Джаз».
Результаты других матчей:
«Детройт Пистонс» — «Майами Хит» — 107:120
«Чикаго Буллз» — «Милуоки Бакс» — 118:112
«Оклахома-Сити Тандер» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 117:112
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Денвер Наггетс» — 132:116
«Сакраменто Кингз» — «Юта Джаз» — 99:121
«Миннесота Тимбервулвз» — Даллас Маверикс» — 136:121.
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