Леброн Джеймс высказался о Стефене Карри перед противостоянием в плей-ин НБА

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился ожиданиями от плей-ин. Соперником «Лейкерс» будет «Голден Стэйт Уорриорз». Леброн высоко оценил звёздного игрока соперника, Стефена Карри.

«Мы сыграем в плей-ин с командой и игроком, который, на мой взгляд, является MVP нынешнего сезона. Мы должны быть готовы ко всему, что нам предложат соперник и Карри. Речь идёт о команде с чемпионским ДНК.

Перед началом сезона все списывали Карри со счетов. Тогда люди думали, что без Клэя Томпсона он себя не проявит. Карри ответил всем скептикам своей игрой. Он великолепно проявил себя, соответствуя самым высоким ожиданиям. Он даже превзошёл их», — цитирует Джеймса USA Today.

33-летний Карри выиграл звание лучшего бомбардира НБА, набирая 32 очка за матч в завершившемся регулярном чемпионате.