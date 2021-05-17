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Леброн Джеймс получил новую травму. В «Лейкерс» рассказали о её серьёзности

Леброн Джеймс получил новую травму. В «Лейкерс» рассказали о её серьёзности
Баскетбол / НБА 0

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс получил очередную травму. Лидер команды не смог доиграть заключительный матч регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс» (110:98). Леброн неудачно приземлился на правую ногу в середине четвёртой четверти. В итоге у него возникли проблемы с лодыжкой. Баскетболист покинул площадку и больше не вернулся.

После матча главный тренер «Лейкерс» Фрэнк Вогель рассказал о самочувствии форварда. По словам наставника калифорнийцев, Джеймсу не придётся пропускать матчи.

«Леброн сказал, что с его лодыжкой всё в порядке, он готов сыграть в следующих матчах. Никакой проблемы нет», — сказал во время пресс-конференции тренер.

«Лейкерс» в плей-ин предстоит сыграть с «Голден Стэйт Уорриорз».

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