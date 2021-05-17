Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

ЦСКА принял решение по главному тренеру

ЦСКА принял решение по главному тренеру
Баскетбол / Евролига 0

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис подпишет новый контракт с московским клубом, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на собственные источники. Сообщается, что стороны завершают переговоры, они близки к подписанию нового контракта.

Так, ранее ЦСКА предложил Итудису новый контракт, после чего начались переговоры. Ожидается, что в ближайшее время «армейцы» объявят о продлении соглашения с тренером.

Итудис возглавил ЦСКА ещё в 2014 году. Под его руководством ЦСКА пять раз выигрывал Единую лигу ВТБ, а также дважды становился победителем Евролиги.

Ранее появились слухи, согласно которым ЦСКА не будет продлевать контракт с Итудисом, истекающий по окончании сезона. Но в клубе эту информацию никогда не подтверждали.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021