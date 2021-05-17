ЦСКА принял решение по главному тренеру

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис подпишет новый контракт с московским клубом, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на собственные источники. Сообщается, что стороны завершают переговоры, они близки к подписанию нового контракта.

Так, ранее ЦСКА предложил Итудису новый контракт, после чего начались переговоры. Ожидается, что в ближайшее время «армейцы» объявят о продлении соглашения с тренером.

Итудис возглавил ЦСКА ещё в 2014 году. Под его руководством ЦСКА пять раз выигрывал Единую лигу ВТБ, а также дважды становился победителем Евролиги.

Ранее появились слухи, согласно которым ЦСКА не будет продлевать контракт с Итудисом, истекающий по окончании сезона. Но в клубе эту информацию никогда не подтверждали.