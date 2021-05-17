ЦСКА объявил о продлении контракта с Димитрисом Итудисом на два года
Пресс-служба ЦСКА объявила о продлении контракта с главным тренером команды Димитрисом Итудисом. Стороны подписали новое соглашение на два года.
Итудис возглавил ЦСКА ещё в 2014 году. Под его руководством ЦСКА пять раз выигрывал Единую лигу ВТБ, а также дважды становился победителем Евролиги.
Ранее появились слухи, согласно которым ЦСКА не будет продлевать контракт с Итудисом, истекающий по окончании сезона. Но в клубе эту информацию никогда не подтверждали.
Итудис руководит командой уже семь лет, что является самым длительным периодом в новейшей истории клуба. Наставник москвичей дважды получал приз имени Александра Гомельского как тренер года в Евролиге. Кроме того, его трижды признавали тренером года в Единой лиге ВТБ.
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