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ЦСКА объявил о продлении контракта с Димитрисом Итудисом на два года

ЦСКА объявил о продлении контракта с Димитрисом Итудисом на два года
Баскетбол / Евролига 0

Пресс-служба ЦСКА объявила о продлении контракта с главным тренером команды Димитрисом Итудисом. Стороны подписали новое соглашение на два года.

Итудис возглавил ЦСКА ещё в 2014 году. Под его руководством ЦСКА пять раз выигрывал Единую лигу ВТБ, а также дважды становился победителем Евролиги.

Ранее появились слухи, согласно которым ЦСКА не будет продлевать контракт с Итудисом, истекающий по окончании сезона. Но в клубе эту информацию никогда не подтверждали.

Итудис руководит командой уже семь лет, что является самым длительным периодом в новейшей истории клуба. Наставник москвичей дважды получал приз имени Александра Гомельского как тренер года в Евролиге. Кроме того, его трижды признавали тренером года в Единой лиге ВТБ.

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