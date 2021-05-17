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Президент ЦСКА объяснил причину продления контракта с главным тренером

Президент ЦСКА объяснил причину продления контракта с главным тренером
Баскетбол / Евролига 0

Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал продление контракта с главным тренером команды Димитрисом Итудисом. Греческий специалист подписал соглашение на два года.

«Мы тщательно проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что потенциал совместной с Димитрисом работы не исчерпан. С ним мы пробились в шесть «Финалов четырёх» Евролиги, взяли два европейских титула и продолжаем показывать высокие результаты в любых обстоятельствах и во всех турнирах.

Важно отметить, что минувшим летом мы подписывали трёхлетние контракты с ключевыми игроками, а потому считаю справедливым дать Димитрису возможность внести необходимые корректировки и реализовать долгосрочные планы клуба.

Поставив подписи в контракте, мы можем уже сейчас заниматься селекционной работой. Потому можно сказать, что наше решение больше направлено на перспективу. Я с уважением отношусь к тренерскому труду и рад, что у нас будет стабильность на мостике команды. Желаю Димитрису и всем нам здоровья и удачи в исполнении задуманного», — цитирует Ватутина пресс-служба ЦСКА.

ЦСКА объявил о продлении контракта с Димитрисом Итудисом на два года
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