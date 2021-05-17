Димитрис Итудис отреагировал на продление контракта с ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал продление контракта с московским клубом. Ранее было объявлено, что Итудис подписал новое соглашение на два года.

«Скажу от всего сердца: для меня большая честь, что «Норникель», Андрей Ватутин, клуб ЦСКА доверили мне руководить командой на протяжении ещё одного контрактного срока, искренне благодарю за эту возможность.

В то же время, как прекрасно знают наши болельщики и клубный менеджмент, я чувствую себя обязанным защищать цвета ЦСКА, его историю и будущее. На этой работе мы все продолжаем развиваться, я чувствую, что становлюсь лучшим тренером и человеком, это происходит благодаря сотрудничеству с менеджментом, игроками, штабом, всеми клубными сотрудниками. Обещаю, что продолжу усердно работать, привносить новые идеи и прикладывать много старания», — цитирует Итудиса пресс-служба ЦСКА.