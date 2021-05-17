«Невозможно дышать». «Анадолу Эфес» сыграл в ужасных условиях перед Ф4 Евролиги с ЦСКА

«Анадолу Эфес» вышел в полуфинал плей-офф чемпионата Турции. «Анадолу» во втором матче плей-офф в гостях обыграл «Газиантеп» со счётом 83:67. После матча наставник победителей Эргин Атаман пожаловался на тяжёлые условия, в которых оказались команды. «Анадолу Эфес» в полуфинале Евролиги сыграет с ЦСКА.

«Сегодня мы не могли играть в баскетбол, но главное, что вышли в полуфинал. Конечно, я и мои игроки недовольны тем, как всё организовано. На улице +33 или +34 градуса. Но почему вентиляция в зале не работает нормально? В конце концов, мы говорим о четвертьфинале чемпионата Турции!

И теперь, после матча в таких условиях, нам нужно готовиться к «Финалу четырёх» Евролиги. Игроков не должны отвлекать, они не должны переживать из-за такой организации матча. Я не злюсь на своих игроков, я злюсь из-за условий. Было просто невозможно дышать. То же самое было вчера во время тренировки», — цитирует Атамана Eurohoops.