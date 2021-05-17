Четырёхкратный чемпион НБА сравнил Майкла Джордана и Коби Брайанта

Четырёхкратный чемпион НБА Джон Салли поделился мнением о легендарных игроках лиги Коби Брайанте и Майкле Джордане. Салли сравнил их со стиральными порошками.
«Если я решу провести аналогию со стиральным порошком, то Джордан — это «Тайд», а Брайант — «Тайд +».
Я как-то спросил у Коби: «Ты будешь следующим Джорданом?» А он ответил: «Нет, я буду первым Коби Брайантом». Когда я спросил его, чего он хочет добиться, он сказал: «Я хочу стать величайшим игроком в истории баскетбола». И тогда я подумал: «Вау, вот так путь выбрал себе парень».
Да, в мире есть парень по имени Майкл Джордан. И я продолжаю говорить, что он не является самым великим. Знаю, что Джордан — самый великий, но ведь это и так все говорят, поэтому я должен сказать что-то другое. Я знаю, что Майк — величайший в истории, но Коби находится где-то рядом», — сказал Салли на YouTube-канале CNBC.
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