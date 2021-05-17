Баркли рассказал историю о пребывании с Мэджиком, Джорданом и Пиппеном в сборной США

Член Зала славы НБА, известный в прошлом баскетболист, а ныне обозреватель и эксперт Чарльз Баркли рассказал, как он вместе с Майклом Джорданом, Мэджиком Джонсоном и Скотти Пиппеном проводили свободное время в Барселоне на Олимпийских играх 1992 года.

«Мы играли в карты каждый вечер, всю ночь. Нам нужно было хотя бы вздремнуть, но мы играли в карты. К нам приходил Скотти, так что он, я, Майкл и Мэджик играли вместе. Мы собирались где-то в восемь вечера и сидели до шести утра, а потом разбегались по комнатам, чтобы быстро вздремнуть перед тренировкой. Это было безумно», — приводит слова Баркли Essentially Sports.

Сборная США стала победителем ОИ-1992, спустя четыре года Баркли и Пиппен стали олимпийскими чемпионами во второй раз.