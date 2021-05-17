Кевин Дюрант высказался об игре вместе с Леброном Джеймсом и Коби Брайантом в сборной США

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант поделился впечатлениями от игры за сборную США.

«Эти парни на самом деле классные. Находясь в сборной США в течение месяца, ты видишь, кто они на самом деле. Я видел Леброна Джеймса, когда он только проснулся и спускался со мной на завтрак. Я видел Коби Брайанта после ужина. Видел, что они тоже люди. Понимаете, о чём я?



Потому что на них смотрят как на сказочных персонажей из-за их атлетических способностей. В моём сознании многое поменялось. Я понял, что эти парни крутые. Мы играем, мы соревнуемся, но не против друг друга. Я стараюсь быть лучшей версией себя, самым эффективным игроком, поэтому мне нет необходимости сражаться с этими парнями. А конкуренция на площадке для нас естественна», — приводит слова Дюранта Essentially Sports.