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Майк Джеймс обеспокоен за своё место в «Бруклине»

Майк Джеймс обеспокоен за своё место в «Бруклине»
Баскетбол / НБА 0

Защитник «Бруклин Нетс» Майк Джеймс заявил, что не знает о планах главного тренера Стива Нэша на плей-офф и готов к сокращению своего минут на площадке. Экс-защитник ЦСКА перешёл в «Бруклин» в апреле и закончил регулярный чемпионат НБА со средними показателями 7,7 очка, 4,2 передачи и 2,5 подбора за 18,1 минуты, при реализации из-за дуги 35,5%.

«Мне сейчас самому любопытно, что будет происходить в плей-офф. Потому что на этой стадии все совсем по-другому. Не знаю, какая будет ротация у команды, и я не уверен, что останусь в ней. Раньше я не играл в плей-офф НБА. Моя же задача сейчас просто заключается в том, чтобы быть готовым к выходу на площадку в любую минуту. Когда мне дадут возможность, я постараюсь ей воспользоваться и принести пользу команде», – приводит слова Джеймса официальный сайт «Бруклина».

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