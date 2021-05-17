Димитрис Итудис: этот сезон не перестаёт преподносить ЦСКА сюрпризы

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу (78:73) в первом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Зенитом».

«Поздравляю команду с победой, с настроем и проявленной решительностью. На протяжении большей части матча мы сохраняли концентрацию. У нас многие игроки столкнулись с трудностями, но проявляют себя профессионалами. Думаю, могу сказать от лица команды, что эту победу мы посвящаем Ване Ухову. Он проявил себя большим профессионалом. Вообще этот сезон не перестаёт преподносить нам сюрпризы. При этом команда оборачивает все препятствия в возможности. В баскетбольном смысле немало проблем нам доставил Пангос своими созиданием и исполнительским мастерством, но во второй половине мы сработали лучше и ограничили его активность. Лучшее исполнение штрафных и принятие умных решений помогли нам победить. Тем не менее «Зенит» — отличная команда, и эта серия только начинается», — приводит слова Итудиса пресс-служба команды.