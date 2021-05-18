Определены лучшие игроки, новички и тренеры НБА в мае

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри и его коллега по амплуа из «Вашингтон Уизардс» Расселл Уэстбрук признаны лучшими игроками мая в Западной и Восточной конференциях НБА соответственно, сообщает официальный «твиттер» лиги. Карри набирал в среднем 36,8 очка, 5,6 передачи и 5,1 подбора, Уэстбрук — 26,3 очка, 16,1 передачи и 13,8 подбора
Атакующий защитник «Миннесота Тимбервулвз» Энтони Эдвардс и разыгрываюший «Орландо Мэджик» Ар Джей Хэмптон названы лучшими новичками мая на Западе и Востоке соответственно. Средние показатели Эдвардса составили 27 очков, 5,5 подбора и 4,8 передачи, Хэмптона — 16,0 очка, 7,1 подбора и 5,6 передачи
Терри Стоттс («Портленд Трэйл Блэйзерс») и Том Тибодо («Нью-Йорк Никс») признаны лучшими главными тренерами Запада и Востока. «Портленд» и «Нью-Йорк» сумели завоевать прямые путёвки в плей-офф, показав сильное выступление в концовке регулярного чемпионата.
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