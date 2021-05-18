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Кевин Дюрант высказался о Майке Джеймсе после перехода в «Бруклин»

Кевин Дюрант высказался о Майке Джеймсе после перехода в «Бруклин»
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант заявил, что с удовольствием проводит время за пределами площадки с экс-защитником ЦСКА Майком Джеймсом, который присоединился к команде в апреле.

«Я тусуюсь с Майком Джеймсом каждый день с тех пор, как он появился в составе нашей команды. Можно сказать, для нас сейчас начинается новый сезон, атмосфера в команде ощущается по-новому. «Нетс» наконец-то здоровы. У нас очень много таланта в нынешнем составе», – приводит слова Дюранта журналист USA Today Аджайи Браун на своей странице в «Твиттере».

Джеймс закончил регулярный чемпионат со средними показателями 7,7 очка, 4,2 передачи и 2,5 подбора за 18,1 минуты при точности бросков из-за дуги 35,5%. Майк будет выступать за «Нетс» до конца сезона, после чего снова вступит в силу его контракт с ЦСКА.

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