Кевин Дюрант высказался о Майке Джеймсе после перехода в «Бруклин»

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант заявил, что с удовольствием проводит время за пределами площадки с экс-защитником ЦСКА Майком Джеймсом, который присоединился к команде в апреле.
«Я тусуюсь с Майком Джеймсом каждый день с тех пор, как он появился в составе нашей команды. Можно сказать, для нас сейчас начинается новый сезон, атмосфера в команде ощущается по-новому. «Нетс» наконец-то здоровы. У нас очень много таланта в нынешнем составе», – приводит слова Дюранта журналист USA Today Аджайи Браун на своей странице в «Твиттере».
Джеймс закончил регулярный чемпионат со средними показателями 7,7 очка, 4,2 передачи и 2,5 подбора за 18,1 минуты при точности бросков из-за дуги 35,5%. Майк будет выступать за «Нетс» до конца сезона, после чего снова вступит в силу его контракт с ЦСКА.
- 18 мая 2021
-
01:08
-
00:14
- 17 мая 2021
-
23:31
-
23:16
-
23:07
-
22:47
-
22:22
-
21:59
-
20:39
-
18:21
-
17:51
-
16:58
-
15:57
-
15:12
-
14:05
-
13:41
-
13:36
-
13:17
-
12:34
-
12:12
-
11:42
-
11:05
-
09:50
-
09:23
-
08:52
-
07:26
-
07:05
-
06:44
-
04:46
-
01:07
-
00:26
- 16 мая 2021
-
23:37
-
23:34
-
22:41
-
21:29