Владимир Гомельский отреагировал на победу ЦСКА над «Зенитом»

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о первом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Накануне, 17 мая, ЦСКА обыграл «Зенит» в Санкт-Петербурге со счётом 78:73.
«ЦСКА сразался за каждый мяч, выиграл подбор, много раз отбивался в защите. Считаю, что была добыта заслуженная победа. Особенно полезно сыграли Фойгтманн и Хэкетт», — написал Гомельский на своём сайте.
В первые 10 минут матча борьба была равной, четверть завершилась с небольшим перевесом в пользу гостей — 18:15. Во втором отрезке ЦСКА не уступал в счёте, преимущество армейцев доходило до 9 очков, но к большому перерыву команды подошли со счётом 42:40. В начале третьей четверти «Зениту» удалось выйти вперёд, но потом хозяева пропустили рывок 0:8, и ЦСКА вновь повёл в матче. К заключительной четверти команды подошли со счётом 63:56. Несмотря на упорную борьбу в концовке встречи, вырвать победу петербуржцам не удалось.
Самым результативным игроком матча стал Кевин Пангос, набравший 23 очка. У ЦСКА в свой актив 17 очков записал Торнике Шенгелия.
- 18 мая 2021
-
10:38
-
09:33
-
01:08
-
00:14
- 17 мая 2021
-
23:31
-
23:16
-
23:07
-
22:47
-
22:22
-
21:59
-
20:39
-
18:21
-
17:51
-
16:58
-
15:57
-
15:12
-
14:05
-
13:41
-
13:36
-
13:17
-
12:34
-
12:12
-
11:42
-
11:05
-
09:50
-
09:23
-
08:52
-
07:26
-
07:05
-
06:44
-
04:46
-
01:07
-
00:26
- 16 мая 2021
-
23:37
-
23:34