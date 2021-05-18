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Андрей Ватутин назвал прямой путь к ослаблению ЦСКА как суперклуба

Андрей Ватутин назвал прямой путь к ослаблению ЦСКА как суперклуба
Баскетбол / Евролига 0

Президент ЦСКА Андрей Ватутин поделился мнением о влиянии финансового фэйр-плей на развитие клуба. Правила фэйр-плей были введены в Евролиге.

«Если коротко, вклад собственника в расход клуба не должен превышать 60 процентов в этом сезоне, 50 процентов в следующем, 40 процентов в сезоне-2022/23. Зарплаты игроков не могут составлять больше 65 процентов от всех расходов. Минимальный бюджет клуба — 5,4 миллиона евро. Задолженности по зарплатам запрещены.

В Евролиге считают, что не все клубы полностью используют маркетинговый потенциал. При этом забывают: баскетбол в Испании и в России не одно и то же. Стандартизация здесь как средняя температура по больничке: вроде бы 36,6, только один помирает, другой выписывается. Можно ещё сильнее удариться в маркетинг и привлечь больше зрителей, но при цене билетов 500 рублей и миллионных зарплатах игроков мы не сведём к нулю бюджет без денег собственника, даже если выпрыгнем из штанов. В этом смысле ФФП — прямой путь к ослаблению ЦСКА как суперклуба. Понятно, что мы против», — цитирует Ватутина «Матч ТВ».

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