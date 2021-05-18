В ЦСКА прояснили статус Майка Джеймса при наличии Димитриса Итудиса в клубе

Президент ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что защитнику Майку Джеймсу нет места в клубе пока на посту главного тренера находится Димитрис Итудис.
«Мог ли заблокировать уход Джеймса? Это ничего не изменило бы. Решение принимал тренер, корни уходили в отношения двух людей. А отношения — в характеры. Так бывает в семьях: проскочит искра — и вдруг пожар. Все детали случившегося не знаю даже я, обе стороны видят ситуацию по-своему. До последнего верил, что отыщется консенсус, но увы. Майк — человек со своими особенностями, великолепный мастер. Поздравил меня и кого-то из партнёров с выходом в «Финал четырёх». Рад его успехам в НБА, огорчают разве что заголовки в духе «ЦСКА попал на деньги». Расставание с лидерами, имеющими двухлетний контракт, не бывает безболезненным, однако хорошая игра Майка в «Бруклине» и ему, и нам только на пользу.
Предвидеть проблему было нельзя. До продления контракта с Джеймсом за весь недоигранный сезон не возникло ни единого противоречия. Причём претендовал на Майка не только ЦСКА, но и несколько европейских клубов. Жаль, что обстоятельства потребовали жертв, спичка и керосин встретились в ненужный момент. Даже после первичного примирения, на которое пришлось потратить немало нервной энергии, внутри фигурантов продолжало тлеть. Возник ерундовый повод — вспыхнуло снова. Впереди окончательное расставание с Джеймсом? Ясно, что пока Димитрис в клубе, Майка у нас быть не может», — приводит слова Ватутина «Матч ТВ».
В нынешнем сезоне Джеймс был неоднократно отстранён от игр и тренировок решением тренерского штаба ЦСКА. За столичный клуб игрок выступал с 2019 года, американец не раз признавался лучшим игроком тура Евролиги. Сезон-2020/2021 он доигрывает в «Бруклин Нетс».
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