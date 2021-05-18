Президент ЦСКА: в этом сезоне приходилось заниматься командой в режиме ручного управления

Президент ЦСКА Андрей Ватутин поделился мнением о сложностях, с которыми столкнулась команда в нынешнем сезоне. Ранее москвичей покинул защитник Майк Джеймс, у которого возник конфликт с главным тренером команды Димитрисом Итудисом.
«Предстоящий «Финал четырёх» — имени Итудиса. Мы были в очень непростой ситуации, по сумме конфликтов это, пожалуй, самый сложный мой сезон, в котором приходилось заниматься командой в режиме ручного управления. Не наш путь, но так сложилось. Когда уступили «тридцатку» «Эфесу» в Стамбуле в начале марта, спросил Димитриса: «Уверен, что выплывешь?» Он убедил меня, что справится.
Да, помог «ковид» в «Фенербахче», но будь с нами Джеймс и Милутинов, речь сейчас шла бы только о первых местах в обоих турнирах. Однако и без них команда не развалилась, адаптация Эрика и Лундберга прошла удачно, в этом прямая заслуга Итудиса. И игроков, разумеется», — цитирует Ватутина «Матч ТВ».
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