Команды со столь низким номером посева, как у «Лейкерс», никогда не выигрывали титул НБА

«Лос-Анджелес Лейкерс» будет сложно защитить чемпионский титул в НБА. Об этом свидетельствует статистика и история лиги. Так, «Лейкерс» завершили регулярный чемпионат на 7-м месте в турнирной таблице Западной конференции. Теперь калифорнийцы могут выйти в плей-офф лишь под 7-м или 8-м номером посева.

Ранее клубы со столь низким номером посева никогда не выигрывали чемпионат.

Самым низким сеяным чемпионом НБА в истории был «Хьюстон Рокетс» в 1995 году. Тогда команда из Техаса заняла шестое место на Западе в регулярном чемпионате НБА.

«Лейкерс» предстоит побороться за место в плей-офф в дополнительном раунде плей-ин. Соперником «озёрников» будет Голден Стэйт Уорриорз».

В случае успешного преодоления плей-ин в плей-офф «Лейкерс» сыграют либо с «Финикс Санс», либо с «Ютой Джаз».