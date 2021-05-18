Эксперт: «Клипперс» должно быть стыдно за себя

Известный эксперт Стивен Эй Смит раскритиковал «Лос-Анджелес Лейкерс». Как утверждает Смит, команда нарочно проиграла последние два матча в регулярном чемпионате, чтобы в плей-офф не попасть уже в первом раунде на «Лос-Анджелес Лейкерс», действующего чемпиона НБА.

«Клипперс» должно быть стыдно за себя. Надо было совершить что-то грандиозное, чтобы опозорить клуб, который за 50 лет ни разу не пробивался в финал конференции.

Они нарочно проиграли «Хьюстону» и «Оклахоме». Мы говорим о самых жалких командах этого сезона. «Клипперс» отдали матчи, не выпустив Кавая Леонарода и Пола Джорджа.

Они просто не хотят играть в первом раунде плей-офф с «Лейкерс» и Леброном. Намеренное поражение, чтобы не попасть на команду, которую вы собирались вынести в прошлом сезоне? Это разве похоже на чемпиона?» — сказал Смит на YouTube-канале ESPN.