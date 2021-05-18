ЦСКА и «Фенербахче» борются за одного из самых эффективных игроков Евролиги
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ЦСКА и «Фенербахче» вступили в борьбу за одного из самых эффективных игроков Евролиги, лидера «Басконии» Ачилле Полонара, сообщает Basketservisi. Контракт итальянца с командой из Витории истекает нынешним летом, потому уход Полонары из «Басконии» весьма вероятен.
Полонара в сезоне Евролиги-2020/2021 принял участие в 33 матчах (29 в старте), набирая в них в среднем 12,2 очка, делая 6,6 подбора, совершая 1,9 передачи и 1,2 перехвата. Рейтинг эффективности баскетболиста в среднем составил 16,5, что является 12-м показателем среди всех игроков Евролиги.
29-летний баскетболист выставлял свою кандидатуру на драфт НБА-2013, но не был выбран ни одной из команд. За «Басконию» он выступает с 2019 года, до этого Ачилле играл только в чемпионате Италии.
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