Директор «Енисея»: мы сознательно пошли на неучастие команды в еврокубках

Директор «Енисея» Владимир Петроковский рассказал, почему команда из Красноярска приняла решение не участвовать в еврокубковых турнирах в сезоне-2020/2021.

«Мы, конечно, сознательно пошли на неучастие команды в еврокубках. Решение надо было принимать в июне, а мы все сидели под замками, и никто не понимал, что будет. Поэтому и для мужчин, и для женщин приняли решение – постараться хотя бы поучаствовать в чемпионатах страны. Взять опыт той же женской команды, у них там было всё скомкано карантинными пузырями и игры начались по сути с января. Неучастие в еврокубках – это, конечно, большой минус, в первую очередь для игроков и для их соревновательного тонуса. Одно дело – тренировки, и ты получаешь более щадящий график, но с учётом окон под сборные, нечётным количеством команд, это не очень хорошо. В итоге бывает 10-дневный перерыв между матчами, команда теряет игровой тонус, получается не совсем ритмичный календарь.



Понятно, что из-за еврокубков команда очень много времени проводит в самолетах, что влечёт усталость и повышает риск травмы. Но мы – самая восточная команда лиги, надо с этим мириться. В конце сезона разговаривали с тренерами мужской и женской команды и пришли к мнению, что лучше больше летать, но постоянно быть в игре. Больше игр – больше шанс победить, и команды легче держать в тонусе. А если команда терпит поражение, игроки гоняют неприятные мысли в голове еще 10-12 дней после этого, и рождается определённая неуверенность», — приводит слова Петроковского «Спортивная жизнь Красноярска».