«Нью-Йорк» нацелен заполучить суперзвезду в межсезонье

Руководство «Нью-Йорк Никс» намерено заполучить в предстоящее межсезонье суперзвезду, об этом рассказала известный обозреватель Эдриан Войнаровски, сообщает Bleacher Report.

По словам инсайдера, какую именно топ-звезду попробуют заполучить в «Никс» пока сказать сложно. Вместе с тем, Войнаровски убеждён, что «Никс», вероятнее, получат нового игрока за счёт обмена, а не благодаря подписанию свободного агента.

Напомним, нынешний сезон стал для «Никс» лучшим за несколько последних лет. Команда, ведомая известным специалистом Томом Тибодо, впервые с 2013 года пробилась в плей-офф. На стадии четвертьфинала плей-офф Восточной конференции «Нью-Йорк» померится силами с «Атлантой Хоукс».

В ходе последнего участия в плей-офф «Никс» сумели добраться до полуфинала конференции.