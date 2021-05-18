Директор «Енисея»: игроков из Испании подписать невозможно. Наши легионеры ушли в Турцию

Директор «Енисея» Владимир Петроковский рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются в клубе при подписании легионеров.

«Специфика страны, конечно, имеет значение. Мы понимаем, что баскетболиста, выступающего в чемпионате Испании, подписать невозможно. Шансы равны нулю, я бы даже сказал, в минусовой позиции. Испанские клубы богаты, а их национальный чемпионат считается одним из сильнейших в Европе. Если брать Евролигу, в «Финале четырёх» играет «Барселона», в Еврокубке испанский клуб дошёл до полуфинала, в Лиге чемпионов в четвертьфинале участвовали три испанские команды.



Если говорить о конкурентах, то сейчас «Енисею» уже будет тяжело соперничать с турецкими командами. Минимум у половины клубов турецкой лиги бюджет гораздо больше чем у нас. Но раньше нашим преимуществом было участие в еврокубках, а у Турции — климатические условия, сейчас конкурировать всё сложнее. Например, наши легионеры Тони Тейлор и Ди Джей Кеннеди перебрались в турецкую команду. Сегодня по силе мы можем поспорить с чемпионатами Франции, Германии, Польши. Думаю, с их середняками у нас плюс-минус одинаковые бюджеты», — приводит слова функционера «Спортивная жизнь Красноярска».