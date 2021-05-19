Один из лучших игроков «Лейкерс» хочет покинуть команду

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Деннис Шрёдер недоволен своей ролью в команду и хочет продолжить карьеру в другом месте после выхода на рынок свободных агентов в межсезонье, сообщает Bleacher Report.



«Несколько руководителей, которые пересекались с Шрёдером, утверждают, что он рассчитывает на оплату как разыгрывающий высшего уровня, и роль в «Лейкерс», вероятно, не отвечает его интересам, поскольку он хочет быть ведущим плеймейкером в топовом клубе», – отмечает журналист Джейк Фишер.

«Нью-Йорк Никс» называются одним из главных претендентов на Шрёдера. Команда располагает свободными средствами в платёжной ведомости и может предложить ему долгосрочный контракт на сумму более 90 миллионов долларов, а также постоянное место в стартовом составе.