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Димитрис Итудис: Майк Джеймс не мог поладить со своими одноклубниками по ЦСКА

Димитрис Итудис: Майк Джеймс не мог поладить со своими одноклубниками по ЦСКА
Арина Ершова
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис высказался о ситуации с Майком Джеймсом, который был отстранён от выступления за команду в апреле после конфликта со специалистом. Нынешний сезон защитник доигрывает в «Бруклин Нетс».

«Решение, которое мы приняли — это последнее, что мы могли сделать, чтобы спасти команду. Конечно, проблемы остаются. Они есть у каждого спортсмена, а у меня их много. Но парни поняли, что у нас есть потенциал, и мы сосредоточились. ЦСКА должен был выйти в „Финал четырёх“, но это не само собой разумеющееся.

Джеймс не мог поладить ни со своими товарищами по команде, ни со своим тренером. Я не бог, и я даю шансы. Летом я даю игрокам знать, чего ожидать. Вопрос в том, что он ведущий бомбардир, вся игра была в его руках. Мы должны посмотреть, как будет развиваться ситуация со временем», — приводит слова Итудиса Gazzetta.gr.

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