Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Владимир Гомельский высказался о положении Майка Джеймса в «Бруклине»

Владимир Гомельский высказался о положении Майка Джеймса в «Бруклине»
Арина Ершова
Комментарии

Известный комментатор Владимир Гомельский высказался о положении защитника Майка Джеймса в «Бруклин Нетс».

«Джеймс не может претендовать на первые роли в «Бруклине». Он очень старается, внимательно относится к замечаниям тренера и с уважением к партнерам. Отсюда и приличные статистические показатели», — написал Гомельский на своём сайте.

Напомним, в апреле главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис отстранил Джеймса от игр и исключил из состава. После этого американский защитник подписал контракт с «Бруклин Нетс» до конца сезона. Действующий контракт Майка Джеймса с ЦСКА истекает через два года. У баскетболиста возник конфликт с Итудисом. Позднее Майк говорил, что он не сошёлся с тренером характерами. Итудис продлил контракт с ЦСКА на два года. Ожидалось, что Джеймс может вернуться в ЦСКА по окончании сезона.

Комментарии
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021