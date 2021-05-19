Владимир Гомельский высказался о положении Майка Джеймса в «Бруклине»

Известный комментатор Владимир Гомельский высказался о положении защитника Майка Джеймса в «Бруклин Нетс».
«Джеймс не может претендовать на первые роли в «Бруклине». Он очень старается, внимательно относится к замечаниям тренера и с уважением к партнерам. Отсюда и приличные статистические показатели», — написал Гомельский на своём сайте.
Напомним, в апреле главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис отстранил Джеймса от игр и исключил из состава. После этого американский защитник подписал контракт с «Бруклин Нетс» до конца сезона. Действующий контракт Майка Джеймса с ЦСКА истекает через два года. У баскетболиста возник конфликт с Итудисом. Позднее Майк говорил, что он не сошёлся с тренером характерами. Итудис продлил контракт с ЦСКА на два года. Ожидалось, что Джеймс может вернуться в ЦСКА по окончании сезона.
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