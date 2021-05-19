НБА расширится. Названы вероятные города для присоединения к лиге

НБА планирует в ближайшем будущем увеличить количество команд-участниц. Наиболее вероятными кандидатами на присоединение к лиге считаются города Сиэтл и Лас-Вегас, сообщает Sportsnet Central.



«Распространено мнение, что НБА расширится впервые с 2004 года, чтобы возместить убытки после пандемии коронавируса. Возвращение команды в Сиэтл теперь почти не вызывает сомнений, поскольку проблемы с ареной, которые привели к переезду «Суперсоникс» в Оклахома-Сити в 2008 году, были решены. Ещё одним возможным вариантом является Лас-Вегас», – написал журналист Майкл Грэндж.

В данный момент в НБА выступает 30 клубов — по 15 в Западной и Восточной конференциях. Действующим чемпионом лиги является команда «Лос-Анджелес Лейкерс».