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Расписание старта плей-офф НБА

Расписание старта плей-офф НБА
Алексей Фалько
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Национальная баскетбольная ассоциация опубликовала расписание стартовых матчей первого раунда плей-офф.

22 мая

21:00 — «Милуоки Бакс» — «Майами Хит»
23:30 — «Лос-Анджелес Клипперс» — «Даллас Маверикс»

23 мая

03:00«Бруклин Нетс» — «Бостон Селтикс»
05:30 — «Денвер Наггетс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс»
«Филадельфия Сиксерс» — восьмая команда Восточной конференции (победитель пары «Вашингтон Уизардс» — «Индиана Пэйсерз»)
«Нью-Йорк Никс» — «Атланта Хоукс»
«Финикс Санз» — седьмая команда Западной конференции (победитель пары «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Голден Стэйт Уорриорз»)
«Юта» — 8-я команда Западной конференции (победитель пары «Мемфис Гриззлиз» — «Сан-Антонио Спёрс» / проигравший в паре «Лейкерс» — «Уорриорз»).

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