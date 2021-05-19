Димитрис Итудис рассказал, какой клуб Евролиги мог возглавить вместо ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис рассказал, что до назначения в ЦСКА получал предложение от испанской «Басконии».
«Мне написал Андрей Ватутин. До ЦСКА со мной связывалась другая команда — «Баскония». Я встречался с президентом «Бандырмы», и когда он узнал про ЦСКА, взял в руки салфетку и порвал её, сказав: «Какой контракт? Уходи». Он всегда делал акцент на том, насколько мы, греки и турки, близки», — приводит слова Итудиса Gazzetta.gr.
17 мая ЦСКА продлил контракт с нынешним наставником на два года. Итудис возглавил ЦСКА ещё в 2014 году. Под его руководством ЦСКА пять раз выигрывал Единую лигу ВТБ, а также дважды становился победителем Евролиги. Итудис руководит командой уже семь лет, что является самым длительным периодом в новейшей истории клуба.
- 19 мая 2021
-
12:47
-
12:00
-
11:18
-
10:36
-
10:30
-
09:41
-
09:28
-
07:48
-
06:38
-
05:30
-
00:46
- 18 мая 2021
-
23:28
-
22:42
-
22:11
-
21:28
-
20:44
-
19:54
-
18:22
-
17:38
-
15:26
-
15:20
-
14:23
-
13:39
-
13:04
-
12:53
-
12:46
-
11:49
-
11:06
-
10:38
-
09:33
-
01:08
-
00:14
- 17 мая 2021
-
23:31
-
23:16
-
23:07