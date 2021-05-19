Димитрис Итудис рассказал, какой клуб Евролиги мог возглавить вместо ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис рассказал, что до назначения в ЦСКА получал предложение от испанской «Басконии».

«Мне написал Андрей Ватутин. До ЦСКА со мной связывалась другая команда — «Баскония». Я встречался с президентом «Бандырмы», и когда он узнал про ЦСКА, взял в руки салфетку и порвал её, сказав: «Какой контракт? Уходи». Он всегда делал акцент на том, насколько мы, греки и турки, близки», — приводит слова Итудиса Gazzetta.gr.

17 мая ЦСКА продлил контракт с нынешним наставником на два года. Итудис возглавил ЦСКА ещё в 2014 году. Под его руководством ЦСКА пять раз выигрывал Единую лигу ВТБ, а также дважды становился победителем Евролиги. Итудис руководит командой уже семь лет, что является самым длительным периодом в новейшей истории клуба.