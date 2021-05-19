Эксперт оценил целесообразность продления Итудиса в ЦСКА

Заслуженный тренер России Борис Соколовский оценил целесообразность продления контракта с главным тренером ЦСКА Димитрисом Итудисом.
«Это придало мотивации всей команде. Уверен, что Андрей Ватутин просчитал все риски, проанализировал ситуацию. Продление контракта Итудиса говорит о том, что в клубе всё стабильно и работает как часы. Несмотря на травму Милутинова и вынужденное отчисление Джеймса, греческий тренер дал результат. Это дорогого стоит. На мой взгляд, по пониманию баскетбола, по глубине изучения игры Паскуаль стоит выше Итудиса, но в плане боевого духа и напора Димитрису сейчас нет равных в Европе.
Когда я увидел, с каким настроем игроки ЦСКА вышли на первую игру, то сразу сказал супруге, что они выиграют. Они продемонстрировали сумасшедший уровень контакта. И «Зенит», как очень умная, интеллектуальная команда, не нашел контраргументов против этого. Да, они совершили несколько камбэков, но запас прочности гостей чувствовался. После этого успеха московский клуб вернул преимущество своей площадки и уже вряд ли отдаст эту серию. Всё-таки выиграть у ЦСКА в Москве очень и очень сложно. Как мне кажется, теперь действующие чемпионы вгрызутся в эту серию, как хищники. Шансы 60/40 в пользу москвичей. Хотя «Зенит» не раз нас удивлял в этом сезоне», — приводят слова Соколовского «Известия».
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