Стефен Карри отреагировал на то, что Леброн Джеймс назвал его MVP НБА

Лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри прокомментировал слова форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, который назвал его самым ценным игроком нынешнего сезона.

«Я уважаю его за это и ценю. Но все мы знаем, что перед камерами я могу до посинения в глазах говорить о том, какой он замечательный, и он может делать то же самое. Однако это не изменит нашего отношения к соперничеству, когда мы выходим на площадку», — приводит слова Карри журналист USA Today Марк Медина на своей странице в «Твиттере».

«Лейкерс» будут соперниками «Голден Стэйт Уорриорз» в плей-ин.

33-летний Стефен Карри выиграл звание лучшего бомбардира НБА. В среднем он набирал 32 очка за матч в завершившемся регулярном чемпионате.