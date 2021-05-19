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Стефен Карри отреагировал на то, что Леброн Джеймс назвал его MVP НБА

Стефен Карри отреагировал на то, что Леброн Джеймс назвал его MVP НБА
Арина Ершова
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Лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри прокомментировал слова форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, который назвал его самым ценным игроком нынешнего сезона.

«Я уважаю его за это и ценю. Но все мы знаем, что перед камерами я могу до посинения в глазах говорить о том, какой он замечательный, и он может делать то же самое. Однако это не изменит нашего отношения к соперничеству, когда мы выходим на площадку», — приводит слова Карри журналист USA Today Марк Медина на своей странице в «Твиттере».

«Лейкерс» будут соперниками «Голден Стэйт Уорриорз» в плей-ин.

33-летний Стефен Карри выиграл звание лучшего бомбардира НБА. В среднем он набирал 32 очка за матч в завершившемся регулярном чемпионате.

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