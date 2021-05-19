В клубе Единой лиги ВТБ произошла смена главного тренера
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Жан Табак покинул пост главного тренера «Зелёна-Гуры», его сменил Оливер Видин, сообщает Sportando.
У 50-летнего Табака, возглавлявшего польский клуб с 2019 года, истёк срок действия контракта. Он покинул «Зелёна-Гуру» и вернулся домой в Испанию. Новым главным тренером назначен Оливер Видин. 43-летний сербский специалист в прошлом сезоне возглавлял польский «Шласк» из Вроцлава. Жан Табак ранее заявлял, что в ходе сезона-2020/2021 получил четыре предложения от разных команд, включая клуб Евролиги, но решил отработать до конца свой контракт с «Зелёна-Гурой».
«Зелёна-Гура» в нынешнем сезоне вышла в плей-офф Единой лиги ВТБ под шестым номером посева. Польский клуб всухую проиграл серию казанскому УНИКСу (0-2).
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