«Даллас» определился, на какую звезду потратить $ 34,5 млн свободных средств в платёжке

«Даллас Маверикс» планирует усилить состав в межсезонье. Как сообщает Bleacher Report, «Маверикс» хотят подписать защитника Кайла Лоури.

По данным источника, летом у «Далласа» будут свободными $ 34,4 млн и клуб планирует вложить средства в приобретение игрока «Торонто Рэпторс». Ожидается, что в ближайшее время он станет свободным агентом.

«Даллас» предложит игроку контракт на два года на сумму в $ 50 млн. Каждый сезон он будет получать $ 25 млн.

По данным The Philadelphia Inquirer, игроком также интересуются «Филадельфия Сиксерс» и «Майами Хит». Клубы готовы предложить Лоури контракт на $ 25 млн в год. В то же время сообщалось, что сам Лоури рассчитывает на $ 30 млн в год. По всей видимости, вариант с продлением контракта с «Торонто» уже не рассматривается.