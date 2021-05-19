Сумасшедший блок-шот игрока «Зенита» на звезде ЦСКА. Видео
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В эти минуты в Москве проходит второй матч полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. «Зенит» принимает ЦСКА.
После первой половины встречи ЦСКА ведёт в счёте 39:31.
Во второй четверти матча произошёл яркий эпизод. Центровой «Зенита» Тарик Блэк поставил впечатляющий блок-шот тяжёлому форварду ЦСКА Торнике Шенгелии.
ЦСКА ведёт в серии до трёх побед 1-0. Питерский клуб стал победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Во втором полуфинале встречаются «Локомотив-Кубань» и УНИКС.
Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига». Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Единой лиги ВТБ.
ЦСКА также вышел в «Финал четырёх» Евролиги. В полуфинале турнира армейцам предстоит сыграть с турецким «Анадолу Эфес».
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