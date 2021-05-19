«Зенит» в двух овертаймах вырвал победу в матче с ЦСКА

В Санкт-Петербурге завершился второй полуфинальный матч плей-офф Единой лиги ВТБ. «Зенит» принимал ЦСКА.

Встреча получилась очень напряжённой, а для определения победителя командам понадобились два овертайма. В итоге победу вырвал «Зенит», встреча закончилась со счётом 107:104.

Первая четверть завершилась с небольшим преимуществом гостей — 15:18. К большому перерыву отрыв ЦСКА увеличился уже до восьми очков. Третья четверть получилась равной, а в заключительной десятиминутке «Зенит» совершил рывок и даже вышел вперёд. За три секунды до сирены Торнике Шенгелия трёхочковым перевёл матч в овертайм.

Самым результативным игроком матча стал Уилл Клайберн, который принёс ЦСКА 28 очков. По 27 очков набрали Шенгелия и Кевин Пангос.

«Зенит» сравнял счёт в полуфинальной серии — 1-1.

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