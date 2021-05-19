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«Зенит» в двух овертаймах вырвал победу в матче с ЦСКА

«Зенит» в двух овертаймах вырвал победу в матче с ЦСКА
Антон Мозговой
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В Санкт-Петербурге завершился второй полуфинальный матч плей-офф Единой лиги ВТБ. «Зенит» принимал ЦСКА.

Встреча получилась очень напряжённой, а для определения победителя командам понадобились два овертайма. В итоге победу вырвал «Зенит», встреча закончилась со счётом 107:104.

Первая четверть завершилась с небольшим преимуществом гостей — 15:18. К большому перерыву отрыв ЦСКА увеличился уже до восьми очков. Третья четверть получилась равной, а в заключительной десятиминутке «Зенит» совершил рывок и даже вышел вперёд. За три секунды до сирены Торнике Шенгелия трёхочковым перевёл матч в овертайм.

Самым результативным игроком матча стал Уилл Клайберн, который принёс ЦСКА 28 очков. По 27 очков набрали Шенгелия и Кевин Пангос.

«Зенит» сравнял счёт в полуфинальной серии — 1-1.

Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига». Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ. 1/2 финала
19 мая 2021, среда. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
107 : 104
ОТ
ЦСКА
Москва, Россия
Зенит: Пангос - 27, Бэрон - 20, Пойтресс - 15, Блэк - 10, Томас - 10, Захаров - 7, Трушкин - 5, Холлинс - 5, Зубков - 3, Фридзон - 3, Хвостов - 2, Пушков
ЦСКА: Клайберн - 28, Шенгелия - 27, Хэкетт - 17, Эрик - 11, Хиллиард - 10, Фойгтман - 7, Курбанов - 2, Ухов - 2, Антонов, Кочергин, Лопатин, Хоменко
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