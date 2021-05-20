Евгений Пашутин: мы должны быть физически готовы к борьбе с первых же секунд матча

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин поделился ожиданиями от второго матча полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с УНИКСом (0-1).
«Проанализировали игру и донесли до ребят, что нужно начинать более агрессивно и плотно играть в защите. Мы должны быть физически готовы к борьбе с первых же секунд матча. Нельзя начинать мягко, позволять бросать сопернику много свободных бросков, ведь в составе УНИКСа очень много снайперов, которые атакуют с высочайшим процентом. С первых же минут нужно дать энергию домашней площадки и контролировать подбор, играть так же, как мы делали это в четвертой четверти – с желанием, коммуникацией и горящими глазами.
В нападении нужно двигать мяч, играть более командно, опять же, как в четвертой четверти последнего матча. Это плей-офф, и мы должны сделать все для победы. Будет тяжелый матч, но мы готовы показать свой лучший баскетбол!", — приводит слова Пашутина официальный сайт «Локомотива-Кубань».
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