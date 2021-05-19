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Хавьер Паскуаль высказался о победе «Зенита» над ЦСКА в двух овертаймах

Хавьер Паскуаль высказался о победе «Зенита» над ЦСКА в двух овертаймах
Алексей Фалько
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился мнением после второго матча полуфинала Единой лиги ВТБ с ЦСКА (107:104 2 ОТ).

«Во-первых, спасибо всем фанатам, что были с нами, они помогали нам в тяжёлых моментах. Сегодня был такой матч, когда обе команды могли выиграть. Практически вся игра шла очко за очком. В первые двадцать минут игры мы были неэффективны, поэтому ЦСКА и удалось создать преимущество. В третьей четверти они играли великолепно.

Мы играли лучше в защите, но им удавалось забрасывать в сложных ситуациях. В последней части третьей четверти нам удалось немного сократить отставание. С четвёртой четверти и до конца игры у нас были возможности выиграть — и в первом овертайме, и во втором. Мы вернулись в эту серию, сейчас нам необходимо восстановиться и ждать следующей игры в Москве», — приводит слова Паскуаля официальный сайт Единой лиги ВТБ.

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