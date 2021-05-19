Итудис крайне коротко отреагировал на поражение ЦСКА в двух овертаймах с «Зенитом»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал результат второго матча полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Для определения победителя командам потребовались два овертайма. Встреча закончилась со счётом 107:104.

«Поздравляю «Зенит» с победой. Это была типичная игра плей-офф. Счёт в серии равный», — цитирует Итудиса пресс-служба ЦСКА.

Первая четверть завершилась с небольшим преимуществом гостей — 15:18. К большому перерыву отрыв ЦСКА увеличился уже до восьми очков. Третья четверть получилась равной, а в заключительной десятиминутке «Зенит» совершил рывок и даже вышел вперёд. Но трёхочковый Торнике Шенгелии на последних секундах перевёл мяч в овертайм.

Самым результативным игроком матча стал Уилл Клайберн, который принёс ЦСКА 28 очков. По 27 очков набрали Торнике Шенгелия и Кевин Пангос.

«Зенит» сравнял счёт в полуфинальной серии — 1-1.