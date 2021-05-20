Молодой игрок НБА получит контракт на сумму более $ 100 млн
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«Кливленд Кавальерс» собирается в межсезонье подписать продление контракта с центровым Джарреттом Алленом на сумму более 100 млн долларов, сообщает Cleveland.com.
В межсезонье Аллен станет ограниченно свободным агентом. 23-летний баскетболист перешёл в «Кавальерс» из «Бруклин Нетс» в январе этого года в результате масштабного четырёхстороннего обмена с «Индиана Пэйсерс» и «Хьюстон Рокетс» по Джеймсу Хардену. В 51 матче за свою новую команду Аллен набирал в среднем 13,2 очка, 9,9 подбора и 1,4 блок-шота.
По словам функционера одного из клубов лиги, «Кливленд» может обменять защитника Коллина Секстона, поскольку не имеет финансовых ресурсов для подписания долгосрочных контрактов одновременно с Алленом и Секстоном.
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