Гомельский назвал очевидную ошибку Итудиса во втором матче с «Зенитом»

Известный комментатор Владимир Гомельский считает, что Димитрис Итудис совершил ошибку, не заменив Ивана Ухова во втором матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Зенитом».



«Фолить на игроке, который совершает трёхочковый бросок — самая грубая ошибка в защите. Итудис дал ясную команду не фолить. Ухов ее не выполнил. Так что очевидная ошибка тренера — надо было Ухова заменить», — написал Гомельский на своём сайте.



Для определения победителя командам потребовались два овертайма. Встреча закончилась со счётом 107:104.



Ранее Итудис продлил контракт с ЦСКА ещё на два года. После этого Гомельский признался, что ему трудно оценить решение руководства клуба. По словам эксперта, решать вопрос с продлением контракта стоило уже после окончания сезона, а не сейчас.