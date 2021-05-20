Гомельский назвал очевидную ошибку Итудиса во втором матче с «Зенитом»

Известный комментатор Владимир Гомельский считает, что Димитрис Итудис совершил ошибку, не заменив Ивана Ухова во втором матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Зенитом».
«Фолить на игроке, который совершает трёхочковый бросок — самая грубая ошибка в защите. Итудис дал ясную команду не фолить. Ухов ее не выполнил. Так что очевидная ошибка тренера — надо было Ухова заменить», — написал Гомельский на своём сайте.
Для определения победителя командам потребовались два овертайма. Встреча закончилась со счётом 107:104.
Ранее Итудис продлил контракт с ЦСКА ещё на два года. После этого Гомельский признался, что ему трудно оценить решение руководства клуба. По словам эксперта, решать вопрос с продлением контракта стоило уже после окончания сезона, а не сейчас.
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