Эксперт: Кайри Ирвинг может завершить карьеру в конце сезона

Обозреватель Clutch Points Паоло Сонго считает, что последние заявления разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга могут намекать на его возможный уход из баскетбола по окончании сезона.



«Я просто хочу насладиться этим сезоном. Насладиться так, как если бы он был моим последним», — сказал ранее Кайри Ирвинг.



«Весьма вероятно, что если проанализировать его заявление, сложить всё воедино, то станет понятно, что Ирвинг намекнул на то, что его уход из баскетбола неизбежен. Было бы обидно, если бы он решил уйти в возрасте 29 лет, в свой 10-й сезон профессиональной карьеры», — приводит слова Сонго Ckutch Points.



Ранее Ирвинг заявил, что баскетбол для него сейчас не на первом месте в жизненных приоритетах.